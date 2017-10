Urodziny Putina pod znakiem protestów. Zatrzymano ponad 250 osób

Protesty odbywały się w całej Rosji. Ludzie wyszli na ulice w 80 różnych miastach. Demonstranci domagali się, by dopuszczono Aleksieja Nawalnego do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Rosyjskie władze przekonują, że opozycyjny polityk nie może wystartować w wyborach, ponieważ ciąży na nim wyrok w zawieszeniu. Nawalny aktualnie odbywa karę 20 dni aresztu po tym, jak zatrzymano go za udział w wiecach, na które nie wydano odpowiedniej zgody.

Manifestacje z wyrazami poparcia dla Nawalnego odbyły się w dniu, kiedy Władimir Putin świętuje swoje 65. urodziny. Prezydent Rosji urodził się w w Leningradzie, czyli dzisiejszym Petersburgu. W rodzinnym mieście głowy państwa, 7 października obywatele także wyszli na ulice. Służby zatrzymały tam co najmniej 30 uczestników zgromadzenia.

Aleksiej Anatoljewicz Nawalny to rosyjski publicysta i działacz polityczny, obecnie autor jednego z najpopularniejszych w Rosji blogów. Jest krytykiem prezydenta Władimira Putina i partii Jedna Rosja. Opowiada się za koniecznością zdecydowanej walki z korupcją i nadużyciami władzy. Uważa również, że należy podjąć działania na rzecz ograniczenia imigracji z Kaukazu.