Ogromny pożar w supermarkecie budowlanym. Wśród klientów wybuchła panika

W niedzielę 8 października w godzinach popołudniowych doszło do potężnego pożaru w supermarkecie wypełnionym materiałami wybuchowymi Sindika położonym na północno-zachodnich obrzeżach Moskwy. Jak podaje rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, płomienie objęły obszar prawie trzech tysięcy metrów kwadratowych. Wśród klientów wybuchła panika. Służby ewakuowały z terenu supermarketu ponad trzy tysiące osób. W akcji gaśniczej brało udział ponad 80 strażaków, 21 wozów strażackich oraz dwa helikoptery.

Według doniesień agencji Reutera, w wyniku pożaru ucierpiały dwie osoby. Jedna z nich została przetransportowana do szpitalu, a drugiej udzielono niezbędnej pomocy medycznej na miejscu. Siergiej Pletykin z resortu ds. sytuacji nadzwyczajnych podaje, że na parkingu podziemnym znajdującym się pod supermarketem doszło do eksplozji kilku samochodów. Na drodze dojazdowej do Moskwy utworzyły się kilkunasto kilometrowe korki. Okoliczności pożaru pozostają na razie nieznane. Wyjaśnieniem sprawy zajmują się moskiewskie służby oraz prokuratura.