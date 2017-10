Morderca z Las Vegas dokładnie zaplanował masakrę. Służby ujawniają jego notatkę

Czterej funkcjonariusze, którzy jako pierwsi przebili się do pokoju hotelowego mordercy stwierdzili, że pomieszczenie przypominało zbrojownię. Jeden z nich, Dave Newton, opisał je następująco: „Było tam tyle broni. Tyle magazynków. Całe stosy magazynków, w walizkach, za kolumnami, wszędzie była też rozłożona broń. Miał tam jeszcze monitory i masę sprzętu elektronicznego. To wszystko wyglądało jak arsenał”. Jak podaje CNN, w sumie zabezpieczono 23 egzemplarze broni palnej. Ten sam funkcjonariusz zauważył notatkę na nocnym stoliku, obok stanowiska strzeleckiego Paddocka. Były tam liczby spisane przez mordercę: dokładna wysokość na jakiej znajduje się jego pokój, jak daleko znajduje się tłum, jaką drogę muszą przebyć pociski wystrzelone w stronę uczestników festiwalu, zanim osiągną cel. Inny funkcjonariusz ocenił przygotowania mordercy jako „całe dnie planowania” masakry.

Sprawca strzelał z 32. piętra hotelu Mandalay Bay Hotel do ponad 20 tysięcy zgromadzonych uczestników festiwalu „Route 91. Harvest Festival”. Zbrodnia dokonana przez 64-letniego Stephena Paddocka jest najkrwawszą masakrą w historii USA. Sprawca popełnił samobójstwo, gdy funkcjonariuszom policji udało się sforsować drzwi do jego apartamentu. Zamordował on 58 osób i ranił około 500. Wciąż ustalane są motywy działania sprawcy zbrodni.