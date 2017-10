Szyszko obsypany trocinami przez Greenpeace na międzynarodowej konferencji. „Miarka się przebrała”

„Ile można znosić kłamstwa? Miarka się przebrała: Jan Szyszko na arenie międzynarodowej ciągle usiłuje kreować się na obrońcę Puszczy, kiedy w rzeczywistości jego decyzje doprowadzają do postępującej dewastacji naszego wspólnego dobra” – piszą na swoim profilu na Facebooku polscy działacze Greenpeace. „Dość tego! Przed chwilą, podczas rozpoczęcia międzynarodowej konferencji dotyczącej lasów, minister środowiska i zaproszeni delegaci dostali bardzo czytelny sygnał: to, co najlepiej symbolizuje działania podejmowane przez naszego ministra w Puszczy, to trociny… dlatego otrzymał je dzisiaj w niespodziewanym «prezencie»” – piszą dalej. Na konferencję oprócz trocin członkowie Greenpeace przynieśli także transparenty w języku angielskim, odwołujące się do konieczności ochrony Puszczy Białowieskiej.

Do zdarzenia za pośrednictwem Twittera odniósł się rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzózka. „Kiedy brakuje argumentów merytorycznych, @Greenpeace_PL narusza nietykalność cielesną Ministra konstytucyjnego” – napisał. „Konkretnych argumentów dostarczamy od dawna, od równie dawna prosiliśmy ministra o spotkanie i merytoryczną rozmowę. Bez skutku. Wióry to nie argument, a symbol tego, jak Jan Szyszko swoimi decyzjami dewastuje Puszczę Białowieską. Garstka na ramionach ministra naprawdę jest niczym, przy skali zniszczenia jakie dzieje się w naszym wspólnym dziedzictwie” – pisali z kolei aktywiści organizacji na Facebooku.