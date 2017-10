Ciało 30-letniego Polaka znalezione na ulicach Londynu

8 października Polak przebywał w pubie Yates, przy Bath Road, gdzie spożywał alkohol. Przed lokalem był widziany z nieznanym mężczyzną i kobietą około godziny 2:45. Następnie trójka udała się do zaułka, przy Lampton Road, w którym odnaleziono później ciało ofiary. Dwoje towarzyszy zabitego zostało zauważonych, gdy szybko oddalało się od miejsca zbrodni przed przyjazdem policji, która otrzymała wezwanie o znalezionym ciele.

Sprawą zajmuje się inspektor Will Reynolds z wydziału zabójstw Metropolitan Police. – Wzywam tego mężczyznę i kobietę, by jak najszybciej zgłosili się na policję. Najprawdopodobniej mogą oni pomóc ustalić okoliczności tego tragicznego wydarzenia – zaapelował do osób widzianych w pobliżu miejsca zbrodni. – Chciałbym zwrócić się także do polskiej społeczności w zachodnim Londynie, aby podzieliła się informacjami na temat kontaktów ofiary, które rzuciłyby światło na sprawę – dodał inspektor.

Tożsamość ofiary nie została jeszcze potwierdzona. Najbliższa rodzina została już poinformowana o całym zajściu i wkrótce zgłosi się, aby dokonać formalnej identyfikacji podczas sekcji zwłok.