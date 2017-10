Angelina Jolie miała zwabić zbrodniarza. Media ujawniają kulisy niezwykłej akcji

Jest on oskarżany o zbrodnie przeciwko ludzkości i zmuszanie dzieci do walki. Według zagranicznych mediów aktorka nawiązała współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Jolie miała zwabić Kony’ego na kolację, na której doszłoby do jego aresztowania. W planie uwzględniony był również Brad Pitt. Plan nie został jednak zrealizowany z nieznanych powodów. Angelina Jolie nie skomentowała dotychczas tych doniesień.