4-latka w pedofilskich nagraniach w sieci. Znaleziono jej oprawcę

Policja zdecydowała się udostępnić zdjęcia dziecka, mając nadzieję, że ktoś pozna dziewczynkę i władzom uda się złapać osobę, która zamieściła nagrania na platformie z dziecięcym porno w darknecie. Prokuratorzy alarmowali, że dziewczynka była wielokrotnie brutalnie wykorzystywana seksualnie między październikiem 2016 roku a lipcem 2017 roku.

Dzień po tym, jak policja upubliczniła zdjęcia dziecka, do służb zgłosiła się matka dziewczynki. Policja przekazała wstępnie, że dowody odzyskane z mieszkania podejrzanego łączą go bezpośrednio z ofiarą. Mężczyźnie postawiono już dziewięć zarzutów w związku ze znęcaniem się seksualnym nad dzieckiem i publikowaniem nagrań oraz zdjęć to przedstawiających w sieci.

Prokurator Georg Ungefuk poinformował, że podejrzany to obywatel Niemiec i jest obecnie przesłuchiwany. Dodał, że dziewczynka jest także obywatelką Niemiec i ma cztery lata.