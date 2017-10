13-latek postrzelił swojego kolegę. Powodem była kłótnia na Facebooku?

Do zdarzenia doszło na Highstone Street w Taunton w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Oficer policji z Taunton Paul Roderick poinformował, że 13-letni chłopiec po zakończeniu lekcji udał się do swojego domu na Rhode Island Rhode, wyjął broń z szafki swojej matki, po czym udał się do pobliskiego lasu. To właśnie w tym miejscu nastolatek zaatakował swojego kolegę. Chłopiec strzelił w ramię 12-latka, który został zabrany do szpitala dziecięcego Hasbro w Providence. Jego stan jest stabilny.

13-latek został aresztowany przez policję. Jego matka powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że chłopiec był zastraszany. – On jest dobrym dzieckiem, ale po prostu miał dość. Od lat był wyzywany i upokarzany przez rówieśników. Na Facebooku pojawiały się obraźliwe materiały pod jego adresem. Syn cierpiał przez to. Po prostu nie wytrzymał – tłumaczyła kobieta. Taką wersję wydarzeń potwierdza również policyjny zespół śledczy, który ustalił, że to właśnie materiały zamieszczana na Facebooku mogły pchnąć chłopca do popełnianie przestępstwa. – Chłopcy dużo się ostatnio kłócili w internecie, a ich spór obserwowali koledzy – relacjonował Paul Roderick.

Policjanci podkreślili jednak, że broń powinna być przechowywana w zamkniętych szafkach lub sejfach, tak, aby dzieci nie miały do niej dostępu. – Pistolet znajdował się w sejfie, ale syn mógł podejrzeć kod dostępu, kiedy go otwierałam – wyjaśniła matka 13-latka.