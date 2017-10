Skandal seksualny w Hollywood. Szokujący zapis rozmowy producenta z włoską modelką

Nagranie, które pochodzi rzekomo z akt policyjnych, miało powstać w 2015 roku w jednym z amerykańskich hoteli. Z zapisu rozmowy wynika, że producent Harvey Weinstein próbował nakłonić włosko-filipińską modelką Ambrę Battilanę Gutierrez, aby poszła z nim do pokoju. – No chodź, proszę. Wezmę prysznic, a ty w tym czasie usiądziesz i się napijesz – mówi producent.

Modelka kilka razy odmawia pójścia z producentem do pokoju. Podkreśla, że się go boi, ponieważ poprzedniego dnia był wobec niej agresywny. – Nie chcę być dotykana – mówi. – Nie będę już nic robił, przysięgam. Tylko nie walcz ze mną na korytarzu – dodaje producent.

Ambra Battilana Gutierrezie podkreśla, że nie czuje się komfortowo w towarzystwie producenta i nie chce być z nim sam na sam. – Wczoraj dotykałeś moich piersi – wyjaśnia. – To takie przyzwyczajenie, daj spokój, nic się nie stało. Przysięgam na swoje dzieci, że nic ci nie zrobię, tylko chodź ze mną – mówi producent. – Ja nie jestem do tego przyzwcyzajona i nie pozwolę na takie zachowanie – odpowiada modelka.

Z ustaleń „The New Yorker” , że o całej sprawie mieli wiedzieć amerykańscy aktorzy m.in. Russell Crowe czy Matt Damon. To właśnie pod ich naciskiem sprawa miałą zostać zamieciona pod dywan, a producent nie ponosił żadnej odpowiedzialności za to, co zrobił. Cierpliwość do zachowania Weinsteina straciła jednak jego żona, która odeszła od producenta. Georgina Chapman uznała jego postępowanie za niewybaczalne. W oficjalnym oświadczeniu poprosiła o spokój dla siebie i dwójki małych dzieci.

Wyniki dziennikarskiego śledztwa

Informacja wyszła na jaw za sprawą dziennikarskiego śledztwa „New York Times”. Dziennik opublikował tekst, w którym zostały opisane kolejne przypadki molestowania kobiet przez producenta filmowego. Wśród poszkodowanych znalazła się także Rosanna Arquette. Z publikacji wynika, że aktorki wyznały prawdę w oświadczeniach wysłanych do redakcji. Weinstein przez około 30 lat miał składać współpracującym z nim kobietom dwuznaczne propozycje. Po tych doniesieniach został zwolniony z własnej firmy, jak donoszą amerykańskie media, przed sądami toczą się także trzy procesy, w których występuje on jako oskarżony o gwałt.

„New York Times” przytacza szczegóły wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Gwyneth Paltrow miała paść ofiarą Weinsteina w wieku 22 lat, gdy dostała angaż w adaptacji powieści Jane Austen „Emma”. Przed rozpoczęciem zdjęć aktorka została zaproszona do jednego z hoteli w Beverly Hills na spotkanie robocze. Jak twierdzi, producent składał jej dwuznaczne propozycje i dotykał ją wbrew jej woli. – Byłam dzieciakiem, dopiero podpisałam kontrakt, byłam jak sparaliżowana – wspomina po latach gwiazda. Paltrow podkreśla, że odrzuciła awanse Weinsteina, a o całym zajściu opowiedziała ówczesnemu partnerowi, Bradowi Pittowi.

