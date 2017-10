Do bliskiego spotkania doszło w przestrzeni powietrznej w San Francisco. Dwa samoloty podchodzące do lądowania zbliżyły się do siebie na bardzo małą odległość. Choć wyglądało to niebezpiecznie, wszystko zakończyło się szczęśliwie i obydwie maszyny wylądowały bezpiecznie. Nie ulega jednak wątpliwości, że patrzący przez okno pasażerowie przeżyli chwile grozy.