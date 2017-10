Trump oddał hołd polskiemu bohaterowi. „Pomógł ukształtować historię naszego kraju”

Dzień Pamięci Generała Pułaskiego jest każdego roku obchodzony w Stanach Zjednoczonych 11 października. Świętują głównie mieszkańcy stanu Illinois, gdzie skupisko amerykańskiej Polonii jest największe. Święto to zostało ustanowione przez Kongres w 1929 roku. Od tego czasu każdego roku przywódca USA wydaje specjalną proklamację, w której ogłasza 11 października świętem polskiego generała.

„Dziś oddajemy hołd generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, polskiemu imigrantowi, którego bohaterski wkład w amerykańską wojnę o niepodległość pomógł ukształtować historię naszego kraju. Przywiązanie Kazimierza Pułaskiego do wolności, rządów prawa i suwerenności symbolizuje dobre i bliskie relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi” – napisał Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że to właśnie tacy ludzie jak generał Pułaski są świadectwem tego, że „historia Polski i Stanów Zjednoczonych to historia dwóch narodów, które nigdy nie straciły ducha i honoru, a ponadto nigdy nie zapomniały o swojej tożsamości” .

Kazimierz Pułaski

Generał Kazimierz Pułaski urodził się w 1745 roku w Warszawie. Mimo, że w 1764 roku podpisał elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski, to już w 1668 roku przyłączył się do konfederacji barskiej. W trakcie wystąpienia szlachty przeciwko władzy oraz wpływom mocarstw ościennych zasłynął jako doborowy dowódca, jednak zaangażowanie się w próbę porwania króla, doprowadziło do wydania na niego zaocznego wyroku śmierci, przez co po upadku konfederacji musiał opuścić kraj.

W 1777 roku dołączył do oddziałów zbuntowanych kolonii angielskich w Ameryce Północnej, które utworzyło nowe państwo - Stany Zjednoczone. Zasłynął jako reformator kawalerii. Szarża oddziału kawalerii pod dowództwem Pułaskiego w bitwie pod Brandywine 11 września 1777 roku uratowała życie dowódcy wojsk rewolucyjnych i późniejszego prezydenta George'a Washingtona. W cztery dni później Pułaski został awansowany przez Washingtona na generała kawalerii amerykańskiej. Pułaski został śmiertelnie ranny w bitwie pod Savannah 9 października 1779 roku i zmarł 11 października na pokładzie okrętu wojennego USS "Wasp".