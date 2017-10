Posiłki w szpitalu lepsze jak w restauracji? Te fotografie pokazują, że jest to możliwe

Galeria:

Posiłki w japońskim szpitalu

Szpitalne jedzenie w wielu krajach cieszy się bardzo złą reputacją. Posiłki serwowane pacjentom są zazwyczaj mdłe i bez smaku. Ponadto, porcje rzadko kiedy zaspokajają faktycznie głód. Okazuje się jednak, że może być zupełnie inaczej. Młoda matka z Japonii podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami posiłków, które dostawała po porodzie w jednym z państwowych szpitali w Tokio. Fotografie, na których widać m.in. smażone kalmary, owoce, sałatki, makarony z grzybami czy bardziej typowe dla kuchni azjatyckiej zupy miso czy chawan mushi, patatami z groszkiem bądź sałatkę hijiki szybko stały się hitem internetu.