Żona producenta filmowego oskarżonego o molestowanie wydała oświadczenie. Będzie rozwód

Żona Harveya Weinsteina wydała komunikat. Odniosła się tym samym do serii doniesień o molestowaniu seksualnym różnych osób z kręgów Hollywood przez znanego producenta filmowego, będącego zarazem jej małżonkiem. Georgina Chapman wyraziła współczucie wobec kobiet, które „doznały ogromnego bólu z powodu tych niewybaczalnych działań". Ponadto zapowiedziała, że zakończy swoje dziesięcioletnie małżeństwo.

Na tę decyzję zareagował już Weinstein. Również wydał oświadczenie. „Popieram jej decyzję, jestem w trakcie terapii. Może, kiedy będę lepszy, uda nam się to odbudować. W ciągu ostatniego tygodnia moja rodzina wiele wycierpiała. Biorę za to odpowiedzialność” – napisał producent. Georgina Chapman to jego druga żona. Wcześniej wziął rozwód ze swoją asystentką Eve Chilton, z którą ma troje dzieci.

Tajemnica poliszynela

Sprawa wyszła na jaw, dzięki śledztwu prowadzonemu przez „The New York Timesa”. Okazało się, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów filmowych w Hollywood przez lata molestował seksualnie swoje współpracownice. Kilkukrotnie podpisał ugody sądowe, pierwszą już w 1990 roku. Wśród aktorek, które odważyły się opowiedzieć o molestowaniu, znalazły się m.in. Gwyneth Paltrow i Angelina Jolie. Zachowanie Weinsteina dotknęło również aktorki: Rosannę Arquette, Ashley Judd, Judith Godrèche oraz modelkę Ambrę Battilanę Gutierrez.

