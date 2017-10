Nie żyje „Biała Wdowa”, najbardziej poszukiwana brytyjska terrorystka

Sally Jones, która nazywana jest „Białą Wdową” miała zginąć w czerwcu, w wyniku nalotu amerykańskiego lotnictwa, w pobliżu granicy Syrii z Irakiem. Z doniesień medialnych wynika, że razem z Jones zginął 12-letni syn kobiety. Pentagon nie potwierdza jednak śmierci najbardziej poszukiwanej brytyjskiej terrorystki.

Jones urodziła się w Greenwich w południowo-wschodnim Londynie. Kobieta w 2013 roku przeszła na islam, zachęcona przez hakera sympatyzującego z Państwem Islamskim. Jak podaje „Guardian”, wcześniej kobieta grała… w zespole punkowym. Zmieniła nazwisko na Umm Hussain al-Britani i zajmowała się rekrutowaniem w szeregi Państwa Islamskiego w Europie. Media często nazywają ją również „Panią Terror”.

Razem z Jones do dżihadystów dołączył mąż kobiety, który zginął w 2015 r. Od tamtej pory przedstawicielka IS jest nazywana „Białą Wdową”. Jone wykorzystywała swoje kontakty w mediach społecznościowych, aby rekrutować kobiety do Państwa Islamskiego i dostarczać porad na temat podróżowania do Syrii. Ponadto kobieta zachęcała do przeprowadzania zamachów w Wielkiej Brytanii i oferowała pomoc w przygotowaniu ładunków domowej roboty.