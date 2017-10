Wkradli się do elektrowni atomowej i odpalili fajerwerki

Akcja Greenpeace miała na celu zwrócenie uwagi na problem związany z odpadami jądrowymi. Był to również protest przeciwko uzależnieniu Francji od energii atomowej. Działacze organizacji zostali zatrzymani po ośmiu minutach od wejścia na teren elektrowni. Na profilu Greenpeace France na Twitterze opublikowano nagranie, które przedstawia moment odpalenia fajerwerków.

Rzecznik prasowy Greenpeace Yannick Rousselet przekonuje, że działania członków organizacji nie stanowiły zagrożenia dla działania elektrowni, bowiem fajerwerki odpalili w odległości ok. 100 metrów od miejsca, gdzie znajdują się odpady nuklearne. Greenpeace podkreśla, że osobom odpowiedzialnym za odpalenie sztucznych ogni udało się bez problemu wkraść na teren elektrowni, co oznacza, że dostęp do niej jest zbyt łatwy. Zdaniem organizacji, słabe zabezpieczenia mogą wykorzystać np. islamscy terroryści.

„Washington Post” zauważa, że prezydent Emmanuel Macron zobowiązał się do rozszerzenia odnawialnych źródeł energii we Francji i zmniejszenia zależności od starzejących się elektrowni jądrowych, obecnie będących głównym źródłem energii dla Francji.