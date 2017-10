USA opuszczają UNESCO. Decyzja ma mieć związek z „antyizraelskimi” działaniami organizacji

Z końcem tego roku Stany Zjednoczone stracą status członka organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Pierwotne doniesienia agencji informacyjnej AFP na ten temat potwierdził Departament Stanu USA. Według agencji ANSA podstawą tej decyzji miały być „antyizraelskie uprzedzenia” organizacji, a dokładniej uznawanie niepodległości Palestyny.

– Nie była to łatwa decyzja. Odzwierciedla ona obawy Stanów Zjednoczonych w związku z rosnącymi należnościami UNESCO, potrzebą elementarnej reformy organizacji i utrzymującymi się antyizraelskimi uprzedzeniami – czytamy w oświadczeniu Departament Stanu USA. Jednocześnie w komunikacie zaznacza się, że USA będą nadal starały się „angażować w charakterze nieczłonkowskiego państwa obserwatora w celu wniesienia amerykańskich poglądów, punktu widzenia i opinii”.

O swoim sprzeciwie wobec niektórych działań UNESCO USA informowały od co kilku lat. Już w 2011 roku, kiedy do organizacji została przyjęta Palestyna, Stany wycofały się z opłacania członkowskich składek. Wynosiły one wówczas 80 mln dolarów rocznie i stanowiły 22 proc. całego budżetu organizacji.

Decyzję USA skomentowała szefowa UNESCO Irina Bokowa. Stwierdziła jednoznacznie, że jest to duża strata dla wspólnoty ONZ i wyraziła ubolewanie. UNESCO to organizacja wyspecjalizowana ONZ zajmująca się koordynowaniem międzynarodowych wysiłków na polu kultury, sztuki i nauki oraz poszanowania praw człowieka.