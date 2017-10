Polscy dyplomaci w Londynie dostali mandaty na kwotę prawie 4 milionów funtów

Brytyjski resort spraw zagranicznych ujawnił raport dotyczący zadłużenia zagranicznych dyplomatów wobec Londynu. Z dokumentu wynika, że państwa są winne stolicy Wielkiej Brytanii ponad 105,4 miliona funtów. Tak wysokie zadłużenie powstało w wyniku restrykcyjnych przepisów dotyczących wjazdu do centrum Londynu, gdzie znajduje się większość placówek dyplomatycznych. Brytyjski zarząd ruchu transport of London w myśl przepisów traktuje możliwość wjazdu do centrum miasta samochodem jako usługę, za którą należy się opłata. Zagraniczne przedstawicielstwa nie chcą się jednak dostosować do tych przepisów twierdząc, że jest to lokalny podatek, z którego dyplomaci są zwolnieni.

W tej niechlubnej klasyfikacji prowadzą Amerykanie, których dług wynosi około 11,5 miliona funtów. W czołówce znalazły się także Japonia, Rosja oraz Niemcy. Polska zajmuje na liście 7. pozycję. Ambasada RP znajduje się w pobliżu słynnego Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, a więc w ścisłym centrum miasta. W sumie londyńskie służby wystawiły naszym dyplomatom 31 tys. mandatów na kwotę ponad 3,8 miliona funtów, a więc ponad 18 milionów złotych. Jak podaje portal Politico, sprawa może trafić do międzynarodowych trybunałów, ponieważ brytyjskie służby nie są w stanie wyegzekwować opłat od zagranicznych przedstawicielstw.