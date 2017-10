Cała kolonia pingwinów wymarła z głodu. Przeżyły tylko dwa osobniki

Przyczyną głodu jest wzmożone tworzenie się lodu na powierzchni oceanu. Sprawia to, że pingwiny w poszukiwaniu pożywienia muszą pokonać nawet 100 km więcej niż zwykle, zostawiając swoje młode na pastwę mrozu i deszczu. Eksperci podkreślają jednak, że nie tylko klimat, ale i rybołówstwo oraz turystyka mogą zagrażać populacji pingwinów. Obecnie nad zwierzętami w rejonie Adeli wisi groźba całkowitego wyginięcia.

Zdaniem francuskiego naukowca Roberta-Couderta, wpływ na zwiększone zlodowacenie regionu miało pęknięcie jęzora lodowca Mertza w 2010 roku. Ponieważ pokrywa lodowa ciągle wzrasta, poszukiwanie pokarmu przez zamieszkałe w regionie zwierzęta jest coraz trudniejsze. Naukowcy przewidują, że w dłuższej perspektywie dzięki zmianom klimatycznym, pokrywa lodowa nieco się skurczy, co może pomóc pingwinom.