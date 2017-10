Kanadyjska artystka zachwyca internautów. Tworzy na twarzach niezwykłe iluzje optyczne

Galeria:

Niezwykłe makijaże autorstwa Mimi Choi

31-letnia Mimi Choi z Vancouver w Kanadzie od dziecka zajmuje się sztuką. Jako nastolatka postanowiła eksperymentować z kosmetykami swojej mamy. Wkrótce okazało się, że potrafi za pomocą cieni do powiek, konturówek i szminek stworzyć prawdziwe dzieła sztuki.

– Twarz to dla mnie płótno, na które mogę przelewać swoje pomysły. Kiedy robię makijaż, czuję, że nic mnie nie ogranicza – tłumaczyła Choi w rozmowie z brytyjskimi mediami. Artystka dodaje, że wykorzystuje niezwykłe zdolności naszego mózgu oraz ustawienia światła, co sprawia, że wykonane przez nią makijaże sprawiają wrażenie iluzji optycznych.

Pytana o to, ile czasu zajmuje jej przygotowanie makijażu, Mimi Choi wyjaśnia, że wszystko zależy od tego, co akurat planuje namalować. – Zazwyczaj jest to około pięciu godzin. Zwracam ogromną uwagę na szczegóły, chcę, aby wszystko było perfekcyjne. Wiem, że moja twórczość jest specyficzna, jednak mam nadzieję, że może dzięki moim makijażom, zainspiruje innych do tworzenia własnych dzieł – stwierdziła 31-latka.

Makijaże autorstwa Mimi Choi zyskały również aprobatę internautów. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 425 tysięcy użytkowników.