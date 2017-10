Turyści idą na wysokości kilkuset metrów, kładka pęka. Finał? Co najmniej zaskakujący

Oddana do użytku we wrześniu 2015 roku szklana kładka zamontowana na górze w prowincji Henan, uznawana jest za jedną z najbardziej przerażających atrakcji turystycznych na świecie. Śmiałkowie, którzy zdecydują się nią przejść, dokładnie bowiem widzą ogromną odległość, jaka dzieli ich od ziemi. Jakby stąpanie po szklanym moście było zbyt mało emocjonujące, administrująca kładką firma postanowiła pójść o krok dalej.

Galeria:

Kładka na górze Yuntai

W internecie pojawiły się nagrania przedstawiające przerażonych turystów, których nogami pojawiają się grube pęknięcia na szkle. Sytuacja wydaje się o tyle wiarygodna, że podobny incydent miał miejsce niedługo po udostępnieniu atrakcji. Tym razem to jednak tylko... żart. Z tego, że może on budzić kontrowersje, administratorzy obiektu zdali sobie sprawę po fakcie. W oświadczeniu tłumaczą, że chcieli, żeby wrażenie było jeszcze bardziej emocjonujące. No cóż, tego nie sposób im odmówić - udało się. „Żart” został wykonany przy użyciu specjalnych paneli zamontowanych pod jedną z trzech warstw szkła.