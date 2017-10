Były piłkarz AC Milan i PSG zostanie prezydentem? Wstępne wyniki wyborów na to wskazują

Wyniki prezydenckie w Liberii odbyły się we wtorek 10 października. Obecnie trwa liczenie głosów, a ostateczne wyniki będą znane do 22 października. Komisja wyborcza, która czuwa nad poprawnym przebiegiem głosowania ogłosiła, że do tej pory wyniki zostały obliczone w 95,6 proc. lokali wyborczych. Okazuje się, że największą szansę na prezydenturę ma były piłkarz AC Milan i Paris Saint-Germain Goerge Weah.

Jak podaje BBC, kandydat uzyskał 39 proc. głosów. Jego największy rywal, obecny wiceprezydent Joseph Boakai uzyskał 29,1 proc. głosów.

W wyborach wzięło udział 74,5 proc. uprawnionych do głosowania.



Goerge Weah był zawodnikiem m.in. AC Milan, AS Monaco, Paris Saint-Germain, a także Chelsea Londyn. Jest jedynym piłkarzem z Afryki, który został uhonorowany Złotą Piłką France Football oraz tytułem Piłkarza Roku FIFA (oba tytułu uzyskał w 1995 roku). Sportową karierę zakończył w 2003 roku. Weah już raz kandydował na urząd prezydenta-w 2005 roku. Wówczas jednak nie udało mu się wygrać drugiej tury. Od 2014 roku był senatorem.

Ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w Liberii odbędzie się za miesiąc.