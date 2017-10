Tragiczna śmierć w Katedrze św. Pawła w Londynie. Rodzina 23-latki wydała oświadczenie

W środę 11 października doszło do tragicznego wypadku w Katedrze św. Pawła w londyńskiej dzielnicy City of London. Około godziny 10:30 młoda kobieta upadła z loży umieszczonej na wysokości 100 metrów i zmarła. Na miejsce szybko przybyli ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze policji. Katedra została zamknięta do następnego dnia. Na razie nie ustalono, czy kobieta celowo rzuciła się z loży, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Lidia Dragescu miała 23 lata. Policja przekazała teraz oświadczenie rodziny zmarłej. „Nasza córka i siostra była najpiękniejszą osobą na świecie. Jej serce było niewinne i dobre, a dusza, jak z innego świata. Była wybitną studentką i utalentowaną łyżwiarką figurową. Piękna, inteligentna i życzliwa” – napisali jej bliscy. „Dla Lidii świat był złym miejscem zamieszkania” – stwierdzili.

Do tragedii odniosły się też władze zabytkowej katedry. – Mimo, że w Katedrze św. Pawła obowiązują ścisłe procedury w sytuacjach kryzysowych, nie zmniejsza to szoku, który odczuwamy jako bliska społeczność, zwłaszcza ci z nas, którzy byli świadkami tego zdarzenia – powiedział rzecznik Katedry. – Mamy w myślach i szczególnie modlimy się w tej chwili za kobietę, która umarła oraz za wszystkich, którzy byli blisko niej, kochali ją i się o nią troszczyli – dodał.