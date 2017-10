Cukier wpływa na rozwój nowotworów? Przełomowe wyniki badań naukowców

Badacze z instytutów VIB, KU Leuven oraz VUB przez dziewięć lat prowadzili analizy dotyczące wpływu cukru na komórki rakowe. Uzyskane wyniki są uznawane za przełom w badaniach nad nowotworami, ponieważ naukowcom udało się ostatecznie wyjaśnić tzw. efekt Warburga. Jest to zjawisko polegające na metabolizowaniu glukozy przez komórki nowotworów, co sprzyja ich wzrostowi. Niemiecki chemik Otto Warburg wykazała na początku XX wieku, że komórki nowotworowe „porzucają” proces oddychania tlenowego na rzecz mniej wydajnego energetycznie oddychania beztlenowego. W tym procesie komórki nowotworowe przekształcają duże ilości glukozy do kwasu mlekowego (mleczanu) w procesie fermentacji mlekowej.

Naukowcy rozpoczęli swoje badania w 2008 roku. Na łamach czasopisma naukowego Nature Communications członkowie zespołu badawczego informowali, że będą chcieli sprawdzić, czy komórki nowotworowe metabolizują więcej cukru do mleczanu niż zdrowe tkanki. Do tej pory zastanawiano się bowiem, czy jest to jedna z przyczyn czy objaw choroby nowotworowej. Wyniki badań dowodzą, że istnieje korelacja pomiędzy cukrem a zdolnością komórek rakowych do działania. Profesor Johan Thevelein podkreślił, że nadmierne spożywanie cukru prowadzi do ciągłego stymulowania rozwoju raka. – W ten sposób można wyjaśnić związek między siłą efektu Warburga a agresywnością nowotworu – tłumaczył.

Wyniki badań poruszyły naukowy świat

Wielu ekspertów określa je mianem przełomowych, zarówno z punktu widzenia lekarzy, jak i pacjentów. Podkreślają, że układanie diet dla pacjentów z nowotworem będzie teraz znaczeni łatwiejsze. – Nasze badania to dopiero początek, jednak muszę przyznać, że jesteśmy dumni z naszych ustaleń. Będą one z pewnością stanowić ważny fundament dla przyszłych analiz, a w przyszłości również może nawet wynalezienia lekarstwa na nowotwory – tłumaczył profesor Thevelein.