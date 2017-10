Dotkliwa porażka dżihadystów z ISIS. Ar-Rakka wyzwolona z rąk bojowników

W 2014 roku tzw. Państwo Islamskie podporządkowało sobie miasto Ar-Rakka w północnej Syrii. Jak podają zagraniczne media, we wtorek siły IS całkowicie wychowały się z tego obszaru. Miasto było wykorzystywane jako baza do planowania ataków za granicą.

Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) oraz sojusz kurdyjskich i arabskich oddziałów milicji, wspierani przez Stany Zjednoczone walczyli z ISIS w mieście Ar-Rakka od czerwca. Jak podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, dżihadyści zostali pokonani. Obecnie kontrolę nad miastem przejęły siły SDF. Informację potwierdził rzecznik Syryjskich Sił Demokratycznych. – Po kilku miesiącach walki w Ar-Rakce się zakończyły. Nasze oddziały przejęły pełną kontrolę nad miastem – powiedział rzecznik aliantów Talal Sello w rozmowie z agencją Reutera. Zapowiedział również, że wkrótce wystosuje oficjalne oświadczenie na temat wyzwolenia miasta. Jak podaje BBC, bojownicy tzw. Państwa Islamskiego wycofali się z zajmowanego dotąd stadionu, gdzie teraz powiewa flaga SDF. Obiekt sportowy oraz szpital były dwoma centralnymi punktami pod okupacją ISIS w mieście. Alianci będą jeszcze musieli przeszukać miasto, w celu zlokalizowania rozmieszczonych tam ładunków wybuchowych, które zostawiali dżihadyści. Media określają odbicie miasta, jako „symboliczny upadek tzw. Państwa Islamskiego” . Informacja o odbiciu nieformalnej stolicy kalifatu pojawiła się zaledwie kilka dni po tym, jak siły SDF ogłosiły, że rozpoczynają ostatnią fazę działań, mających na celu przejęcie miasta.