Dziennikarka i celebrytka rzuca wyzwanie Putinowi. „Kandydatka przeciw wszystkim”

„Nazywam się Ksenia Sobczak, mam 35 lat, całe swoje życie mieszkam i pracuję w Rosji, nie jest mi wszystko jedno, co stanie się z moim krajem” – czytamy w piśmie kobiety. „Postanowiłam, że mój udział w wyborach prezydenckich może stanowić krok do zmian” – zapewnia i dodaje: „moje wyniesienie na stanowisko głowy państwa przyniesie korzyści całemu społeczeństwu”.

Sobczak ogłasza się jako "kandydatka przeciw wszystkim”: zarówno rządzącym, jak i opozycji. „Nie jestem zamknięta w ścisłe polityczne ramy. Nie należę do partii, nie jestem związana dyscypliną przynależności do ugrupowania politycznego” – tłumaczy. „Chcę żeby w kraju zakończyło się złodziejstwo, zaczęto realizować prawdziwą politykę” – czytamy. W oświadczeniu opowiada się za współpracą z państwami wspólnoty europejskiej , staniem na straży demokratycznych praw, wolnością gospodarczą, reformą prawodawstwa oraz zakończeniem stosowania propagandy przez państwo. Sobczak opowiada się również za zwiększoną autonomią części składowych Federacji Rosyjskiej.

Galeria:

Ksenia Sobczak - kandydatka na prezydenta Rosji

W filmie opublikowanym na YouTube kandydatka na fotel prezydencki ogłasza, że chce wystąpić przeciwko utartemu politycznemu establishmentowi w Rosji. Sprzeciwia się bojkotowaniu wyborów prezydenckich argumentując, że jest to dla obywateli okazja, by zmienić sytuację w kraju.

Do kandydatury Sobczak odniósł się Władimir Putin. – Zgodnie z prawem każdy człowiek ma prawo do wystawienia swojej kandydatury. Szanuję jej ojca, uważam że to wybitna postać współczesnej historii Rosji, która odegrała wielką rolę w moim życiu – powiedział Putin dla Vedomosti.ru. Przypomnijmy, ojciec Kseni Sobczak, Anatolij, dawny burmistrz Petersburga, zapewnił Putinowi pierwsze stanowisko w polityce w 1990 roku w roli przewodniczącego Komitetu Spraw Zagranicznych w urzędzie mera miasta. – Wszystko zależy od tego, jaki program przedstawi i od tego będzie zależeć powodzenie jej przedsięwzięcia – skomentował start kandydatki obecny prezydent.

Ksenia Sobczak prowadzi szereg audycji telewizyjnych w kilku rosyjskich stacjach, w szczególności na "Pierwym kanale", będącym państwową telewizją publiczną na terenie Rosji. Jest także projektantką mody oraz dziennikarką radiową i prasową. W mediach zachodnich określana jest jako "rosyjska Paris Hilton". Dzięki wpływom nieżyjącego już ojca posiada ona kontakty z rosyjską elitą polityczną i finansową. W roku 2012 wzięła udział w kampanii przeciw reelekcji Putina w wyborach prezydenckich.

Do tej pory swoją kandydaturę w wyborach zgłosił jedynie opozycyjny działacz polityczny i bloger Aleksiej Nawalny. Władimir Putin jeszcze nie ogłosił swojego startu.