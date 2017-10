96-latek oskarżony o udział w Holokauście. „Działał świadomie i chętnie przy dokonywaniu okrucieństw”

„Oskarżony wiedział o dokonywanych w obozie okrucieństwach i odbywającej się tam masowej zagładzie bezbronnych więźniów, wynikającej z nieludzkiej ideologii” – informuje prokuratura w opublikowanym oświadczeniu. Mężczyźnie udowodniono udział w tzw. „Aktion Ernfest” („Festiwalu żniw”) z listopada 1943 roku, podczas którego nazistowscy oprawcy zabili 17 tysięcy Żydów, każąc im przed śmiercią wykopać sobie groby. „Oskarżony jako członek personelu obozu działał świadomie i chętnie przy dokonywaniu okrucieństw” – uznała prokuratura.

Oskarżenia wobec mężczyzny wysunięto na podstawie śledztwa przeprowadzonego przez specjalne biuro niemieckiego ministerstwa sprawiedliwości, zajmującego się sprawami zbrodni wojennych. Były strażnik gdy wstąpił na służbę miał 22 lata. Ustalono, że między sierpniem 1943 a styczniem 1944 służył w SS.

Jest to jedna z licznych spraw prowadzonych w Niemczech przeciwko zbrodniarzom wojennym działającym na rozkaz III Rzeszy. W 2015 roku skazano na cztery lata więzienia Oskara Gröninga, tzw. „księgowego z Auschwitz”, którego oskarżono udział w śmierci 300 tysięcy więźniów. Wielu z oskarżonych ze względu na wiek nie jest zdolnych do odbycia procesu: we wrześniu zawieszono sprawę 96-letniego byłego lekarza z Auschwitz, któremu przedstawiono blisko cztery tysiące zarzutów o udział w masowym mordzie. Uznano, że oskarżony nie jest w stanie stawić się na własnym procesie ze względu na zły stan zdrowia, wynikający z zaawansowanego wieku.

Obóz koncentracyjny KL Lublin-Majdanek funkcjonował w latach 1941-1944. Przez miejsce zagłady przeszło około 150 tysięcy więźniów. Od jesieni 1942 roku uruchomiono w obozie komory gazowe, które służyły jako narzędzie do masowego zabijania Żydów oraz osób chorych i niezdolnych do pracy fizycznej. W KL Lublin-Majdanek uśmiercono około 80 tys. więźniów z czego 60 tysięcy stanowili Żydzi.