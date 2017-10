Taniec na rurze oficjalnie dyscypliną sportową. Będzie na igrzyskach? Pomysł budzi kontrowersje

O wpisaniu pole dance na listę dyscyplin poinformowało Zgromadzenie Generalne Międzynarodowych Federacji Sportowych (GAISF). To oznacza, że „pole dance” ma również szanse zostać w przyszłości dyscypliną olimpijską. Dąży do tego Międzynarodowa Federacja Tańca na Rurze, której szefem jest Katie Coates. W 2012 roku odbyły się pierwsze mistrzostwa świata. Według ekspertów, realnym terminem wprowadzenia „pole dance” do programu igrzysk byłby 2028 rok. Zaliczenie tańca na rurze do grona dyscyplin sportowych oznacza m.in., że profesjonalni zawodnicy będą musieli przechodzić przez testy antydopingowe.

Czy rywalizacja między tancerkami pole dance powinna stać się sportem olimpijskim? Głosy są podzielone. - Osobiście traktuję taniec na rurze jako sztukę a nie jako sport. Absolutnie się z tym nie zgadzam, żeby pole dance był kiedyś dyscypliną olimpijską. Czy są jakieś tańce na igrzyskach? Chyba nie, więc uważam, że na igrzyska to się kompletnie nie nadaje - komentuje Maria Andrejczyk, lekkoatletka.

Pole dance staje się coraz bardziej popularną dyscypliną, również w Polsce. Ten sport wymaga dużego zaangażowania, nie tylko świetnie wysmukla sylwetkę ale i też pomaga znacznie zwiększyć siłę. Trwają prace nad włączeniem tej dyscypliny do kategorii olimpijskich. – Mam poczucie, że w środowisku fitnessowym to jest już jasne, że pole dance to sport. Coraz więcej pojawia się różnych stowarzyszeń i profesjonalnych zawodów związanych z pole sportem. Następuje profesjonalizacja i pole dance cały czas ewoluuje. Trzymam kciuki, żeby kiedyś się udało – powiedziała Katarzyna Bigos, mistrzyni Polski i Europy w pole dance.