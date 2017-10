Tak będzie wyglądał mur na granicy USA i Meksyku. Pokazano prototypowe konstrukcje

Departament Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych opublikował nagranie z drona, na którym widać plac budowy, gdzie powstają próbne konstrukcje. Do konkursu stanęło 6 firm, które prezentują swoje propozycje. Cztery spośród nich to po prostu mur z żelbetonu, pozostałe stanowią połączenie tego materiału ze stalą. Zgodnie z wymogami, każdy z modeli ma wysokość około 4 metrów i od 9 do 10 metrów długości.

„Las Vegas Review-Journal” podaje, że testowe fragmentów muru to dla administracji koszt około 500 tys. dolarów. Konstruktorzy mają czas do 26 października. W rozpoczynającym się tygodniu staną przed ostatecznym sprawdzianem - ich oferty zostaną poddane szczegółowym testom. Mają być weryfikowane m.in. pod kątem możliwość przebycia ich przy użyciu piły lub kilofu. Każda konstrukcja wyposażona jest w czujniki, których aktywacja ma przyciągnąć na miejsce Straż Graniczną i inne służby - ten element także będzie sprawdzany. Granica Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi to około 3,5 tys. kilometrów. W niektórych jej miejscach już istnieje mur.

