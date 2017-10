Gwiazda futbolu przerywa milczenie. „Piłkarze przesyłali mi zdjęcia genitaliów”

Axén opowiedziała o incydentach, w których miału uczestniczyć osoby „bardzo dobrze znane, utalentowane i respektowane”. Kobieta twierdzi, że trzykrotnie otrzymała wiadomości tekstowe wraz ze zdjęciami męskiego przyrodzenia. Szwedka nie chciała jednak wymienić nazwisk zawodników, ale przekazała, że w tym samym czasie wycofali się z drużyny narodowej. Z kolei Axén pracowała wtedy jako szef rozwoju w szwedzkim Związku Piłki Nożnej (SvFF).

Kobieta poinformowała o zdarzeniu szefa bezpieczeństwa SvFF, Andersa Sigurdssona. Mężczyzna miał jej doradzić, aby się tym nie zajmowała. Sigurdsson temu zaprzeczył, jednak przyznał, że Axén rozmawiała z nim o wiadomościach tekstowych i pokazała jedną z nich. –Powiedziałem jej, że to do niej należy decyzja, czy zechce to zgłosić, czy też nie. Stwierdziła, że nie warto tego robić – powiedział Sigurdsson dziennikowi „Aftonbladet”.

– Oczywiście, nie tolerujemy tego typu zachowań. Musimy poznać więcej informacji i szybko zadziałać. Każda forma takiego zachowania jest całkowicie niedopuszczalna – oświadczył rzecznik SvFF Niklas Bodell.

#MeeToo

Historia wypłynęła prawdopodobnie na fali opowiadania przez kobiety o swoich doświadczeniach związanych z molestowaniem. Wszystko zaczęło się od głośnej sprawy, w którą zamieszany jest znany producent filmowy Harvey Weinstein. „New York Times” opublikował tekst, w którym zostały opisane kolejne przypadki molestowania kobiet przez producenta. Weinstein przez około 30 lat miał składać współpracującym z nim kobietom dwuznaczne propozycje. Po tych doniesieniach został zwolniony z własnej firmy. Jak donoszą amerykańskie media, przed sądami toczą się także trzy procesy, w których występuje on jako oskarżony o gwałt.

W mediach społecznościowych rozpoczęła się z kolei akcja #MeToo (ja też). Pod takim hasztagiem kryją się historie seksualnych nadużyć. W Polsce zareagowało na nią jednak niewiele kobiet związanych z show-biznesem i przemysłem filmowym. W najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost” mówią o tym m.in. Karolina Korwin Piotrowska, Martyna Wojciechowska, ale też Barbara Nowacka oraz Ewa Wanat.

