Brytyjski minister: Każdego brytyjskiego bojownika IS powinna spotkać śmierć

Rory Stewart powiedział, że osoby, które wstąpiły do tak zwanego Państwa Islamskiego, odeszły od jakiejkolwiek lojalności wobec Wielkiej Brytanii. Rząd przyznał, że komentarz ministra jest zgodny z ustalonym wcześniej stanowiskiem wyznaczonym przez sekretarza obrony Michaela Fallona. Stewart ogłosił to w następstwie wypowiedzi Bretta McGurka, wysłannika koalicji USA walczącej z IS. McGurk oznajmił, że jego misją jest zagwarantowanie, aby każdy zagraniczny wojownik w Syrii został tam zgładzony.

Stewart powiedział w BBC, że są to bardzo trudne kwestie moralne. – Oni, jako członkowie tzw. Państwa Islamskiego, całkowicie oddają się utworzeniu kalifatu – tłumaczył. – Wierzą w kompletnie nienawistną doktrynę, która polega na zabijaniu samych siebie, innych oraz przemocy i brutalności rodem z VII- lub VIII-wiecznego państwa – argumentował. Minister wyjaśnił, iż należy poważnie traktować fakt, że ci ludzie stanowią dla Wielkiej Brytanii istotne zagrożenie. Dlatego też, jego zdaniem, zabicie ich to najlepszy sposób na walkę z IS.

Komentarz Stewarta kontrastuje z wypowiedzią niezależnego recenzenta prawodawstwa dotyczącego terroryzmu. Niedawno powiedział on w BBC, że Brytyjczyków, którzy dołączyli do IS w wyniku naiwności powinno się oszczędzić pod warunkiem, że wrócą do domu.