Lionel Messi płaczący krwią. Tak Daesh zapowiada ataki w Rosji

Na dwa plakaty dżihadystów natknęła się witryna Siteintelgroup.com, która monitoruje działania grup terrorystycznych. Na pierwszym przedstawiono mężczyznę, wpatrującego się w stadion oraz napisy po angielsku i rosyjsku: „0 wrogów Allaha w Rosji” i „przysięgam, że ogień mudżahedinów was spali. Zaczekajcie”. Drugi plakat sugeruje, że ofiarą terrorystów może paść Lionel Messi. Gwiazda piłki nożnej została przedstawiona za kratami, w ubraniu więziennym. Z jej oczu lecą krwawe łzy, a obok widnieje napis: „Walczycie z państwem, które nie zna pojęcia „porażka”. Obok inskrypcji w języku arabskim pojawił się duży czerwony napis: „Tylko terroryzm”.

Rosja 2018

Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej mają odbyć się w 11 miastach Rosji, od 14 czerwca do 15 lipca. W Petersburgu odbędzie się 7 spotkań, w tym mecz półfinałowy oraz starcie o trzecie miejsce. Mecz finałowy ma rozegrać się na stadionie Łużniki w Moskwie.

3 kwietnia tego roku doszło do zamachu terrorystycznego w petersburskim metrze, który pochłonął życie 16 osób. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie ogłaszając że jest to zemsta za rosyjskie naloty w Syrii przeciwko dżihadystom. Kanały propagandowe Daesh wypuściły również plakaty z przestrzelonymi głowami Donalda Trumpa i Władimira Putina, sugerując przygotowanie w przyszłości zamachu na polityków.