Massa bezpardonowo zaatakował Kubicę. „Szanuję, to co robi, ale...”

Kibice Formuły 1 od dłuższego czasu spekulują na temat powrotu polskiego kierowcy. W sieci co chwila pojawiają się nagrania z jego treningów i jazd testowych oraz setki wspierających Polaka komentarzy. W kontekście powrotu Roberta Kubicy do zawodowego ścigania mówi się przede wszystkim o teamie Williams. Według branżowych plotek, właściciel tej ekipy jest zmęczony współpracą z Brazylijczykiem Felipe Massą, a do pierwszego kierowcy Lance'a Strolla z Kanady chciałby dokooptować albo rezerwowego Paula di Restę albo właśnie Roberta Kubicę.

Świadomy zakulisowych rozgrywek Massa nie wytrzymuje i w kolejnych medialnych występach coraz bardziej naraża się na gniew swojego zespołu. Tym razem na łamach portalu Motorsport.com Felipe Masssa pozwolił sobie na niezbyt elegancki atak na Polaka. „Nie mam pojęcia, jak on jeździ, to po pierwsze. Szczerze mówiąc – nie potrafię robić tego co on, prowadząc jedną ręką. Trudno mi uwierzyć, że nie będzie cierpiał podczas niektórych wyścigów w bolidzie, który jest bardziej wymagający fizycznie” – mówił w wywiadzie. „Naprawdę szanuję, to co robi i trzeba przyznać, że jest w tym niesamowity. Nie wierzę jednak, że nie będzie miał problemów” – podsumował. W tej samej rozmowie Massa skrytykował też di Restę.

Wypadek Kubicy

W 2011 roku Robert Kubica uległ poważnemu wypadkowi, po którym musiał zakończyć karierę kierowcy Formuły 1. Polak uderzył lewą stroną samochodu w barierę, która przeszła przez przednią maskę, zdołała przygnieść kierowcę i wyjść przez bagażnik. Kubica doznał wtedy tak poważnej kontuzji ręki, że lekarze nie przewidywali, iż kiedykolwiek odzyska w niej władzę. Zdjęcia uszkodzonej dłoni kierowcy, odtworzonej przez lata, nawet obecnie potrafią szokować.