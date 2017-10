Pierwsze takie spotkanie od 7 lat. Wymowne słowa prezydenta Niemiec w Moskwie

Wizyta Steinmeiera w Moskwie była pierwszą od siedmiu lat wizytą głowy państwa niemieckiego w Rosji. – To ważne, że wykorzystujemy tę okazję, abyśmy jako prezydenci kontynuowali nasz dialog. Musimy spróbować polepszyć dwustronne stosunki, z których obecnie nie możemy być zadowoleni – powiedział Frank-Walter Steinmeier do Władimira Putina na początku wspólnych rozmów. Tym samym dał do zrozumienia, że między Moskwą a Berlinem są napięcia, z którymi oba państwa muszą się zmierzyć.

Prezydent Niemiec wyraził przekonanie, że obie strony muszą wystrzegać się alienacji, która nasiliła się w ostatnich latach. – Potrzebujemy długoterminowych prób obu stron, aby znaleźć rozwiązania w sytuacjach kryzysowych – stwierdził. Agencja Reutera zauważa, że Frank-Walter Steinmeier, który wcześniej pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Niemiec, od dawna wzywał do intensywnej współpracy z Moskwą.

W odpowiedzi na słowa Steinmeiera Władimir Putin podkreślił, że wizyta niemieckiego przywódcy w Rosji, to dobry krok w kierunku wzmocnienia międzypaństwowych relacji.