Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze zdjęcia panoramiczne. Te fotografie wyglądają jak z bajki!

Galeria:

Zdjęcia nagrodzone w The Epson International Pano

The Epson International Pano Awards to jeden z najważniejszych na świecie konkursów poświęconych fotografii panoramicznej. Rozwój technologii sprawił, że tego typu fotografia z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Jurorzy konkursu podkreślają, że z roku na rok fotografowie zgłaszają coraz więcej prac, które pokazują ich oryginalne spojrzenie na świat przyrody. W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 5377 prac nadesłanych przez 1322 fotografów pochodzących z 71 krajów. Udział w konkursie mogli wziąć nie tylko profesjonaliści, ale również fotografowie amatorzy.

Jury przyznało pierwszą nagrodę pochodzącemu z Hiszpanii Jesusowi M. Garcii, który zwyciężył w kategorii Natura/krajobraz za zdjęcie z chińskich gór Damian Shan. Hiszpan otrzymał także Grand Prix konkursu za zdjęcia zamglonego miasta Toledo. Wśród amatorów, w zwyciężył Brytyjczyk Darren Moore, minimalistycznymi i tajemniczymi zdjęciami z wybrzeża Szkocji. Wśród laureatów znalazł się również fotograf z Polski - Wojciech Kruczyński, którego zdjęcie zostało uznane za najlepsze zdjęcie w wysokiej rozdzielczości (tzw. gigapikselowe).