Te koty wyglądają jak prawdziwi ninja. Sztuki walki nie mają przed nimi żadnych tajemnic!

Galeria:

Niezwykłe ujęcia kotów w ruchu

Koty to niezwykle wdzięczne stworzenia. Niektóre z nich stają się leniwe i lubią wygrzewać się w promieniach słońca, podczas gdy inne wspinają się na drzewa i chodzą po dachach. Okazuje się, że niektóre koty mogą również...trenować karate. Japoński fotograf Hisakata Hiroyuki, który specjalizuje się w fotografowaniu natury i zwierząt, uchwycił na zdjęciach niezwykłe momenty, w których kociaki wyglądają jak prawdziwi ninja.

Niektóre pozy przyjęte przez zwierzęta zdecydowanie przeczą prawom grawitacji. Japoński fotograf udowadnia, że potężne kopnięcia czy uderzenia to dla kotów nic trudnego. Zwierzęta na jego zdjęciach wyglądają, jakby przygotowały się do sparingów z innymi osobnikami.