Nieszczęśliwy wypadek w parku trampolin. Polityk zmarł podczas zabawy z synem

54-letni polityk i biznesmen z Rosji Siergiej Popowicz udał się z synem do parku trampolin Planeta w Krasnojarsku w Rosji. Mężczyzna jest znanym w regionie politykiem oraz biznesmenem (jest właścicielem kilku sklepów). W pewnej chwili podczas zabawy z synem Popowicz postanowił wskoczyć do basenu z gąbkami. 54-latek wykonał salto i upadł na podłoże uderzając głową o twarde podłoże. Mężczyzna przez kilka chwil się nie podnosił. Na nagraniu widać, że jego syn próbuje odsunąć na bok gąbki, aby dotrzeć do ojca. Po dłuższej chwili mężczyzna odzyskał przytomność i próbował samodzielnie wstać.

Wówczas okazało się, że odczuwa silne bóle w kręgosłupie i nie jest w stanie się poruszać. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia. Ratownicy przyjechali jednak za późno. Kilka minut przed przyjazdem ratowników medycznych polityk osunął się na ziemię i przestał oddychać. Cała sytuacja została zarejestrowana przez kamerę znajdującą się w parku trampolin. Funkcjonariusze, którzy prowadzą śledztwo w sprawie okoliczności śmierci 54-latka sprawdzą również, czy w tym przypadku nie zawiodły procedury bezpieczeństwa w parku trampolin w Krasnojarsku.