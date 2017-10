Kilka razy w tygodniu zamienia szaty liturgiczne na dres. Zdjęcia duchownego-kulturysty podbiły internet

Galeria:

Prawosławny duchowny Maksim Pastuhov

Ostatnio cała Polska usłyszała o proboszczu z Osiecznicy, który bierze udział w zawodach sylwetkowych. Ksiądz Artur ćwiczy na siłowni od 16. roku życia. Teraz duchowny ma 42 lata i ostatnio zdobył czwarte miejsce na mistrzostwach Polski w kulturystyce. Okazuje się, że to nie jedyny przedstawiciel kościoła, który trenuje sporty sylwetkowe. Ksiądz Artur Kapron udostępnił na swoim profilu na Facebooku zdjęcia prawosławnego duchownego Maksima Pastuhova, który również z sukcesem startuje w profesjonalnych zawodach kulturystycznych.