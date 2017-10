Samolot polskich linii lotniczych walczy z siłą wiatru. Do sieci trafiło przerażające nagranie

Samolot czarterowy Boeing 737 należący do polskich linii lotniczych Enter Air leciał z Londynu do austriackiego Salzburga. Silny wiatr, który od kilku dni szaleje nad Europą Wschodnią i Centralną sprawił, że lądowanie maszyny mogło zakończyć się tragicznie. Meteorolodzy podają, że prędkość wiatru dochodziła nawet do 180 km/h. Huragan Hewart sparaliżował ruch w części Niemiec oraz Austrii. Setki tysięcy gospodarstw domowych nie ma dostępu do prądu.

Na przerażającym nagraniu, które trafiło do internetu widać, jak silne podmuchy wiatru miotają pasażerskim samolotem Boeing 737. Pilot wykonał kilka manewrów, aby samolot mógł wylądować, jednak ostatecznie maszyna została skierowana do dalszego lotu z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów. Napór powietrza na lewe skrzydło był bowiem zbyt silny, aby lądować w Salzburgu. W związku z tym, podjęto decyzję o przekierowaniu lotu. Ostatecznie samolot wylądował kilkadziesiąt minut później niż planowano w miejscowości Linz, gdzie podmuchy wiatru były znacznie słabsze.