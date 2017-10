Inwazja ośmiornic na walijskiej plaży. „To jest fenomen na skalę światową”

Galeria:

Inwazja ośmiornic na walijskiej plaży

Mieszkańcy New Quay w Walii natrafili na lokalnej plaży na niecodzienny widok. W ostatnich dniach na piasku pojawiło się ponad 20 ośmiornic.. – To jest fenomen na skalę światową. Nigdy w swoim życiu nie widziałem czegoś takiego. One próbują samodzielnie się poruszać, ale nie bardzo im to wychodzi. Postanowiliśmy pomóc tym osobnikom, które znalazły się całkowicie poza obszarem wody i delikatnie je do niej wrzucić. Mamy nadzieję, że w ten sposób uratowaliśmy chociaż kilka z nich – tłumaczył pracownik ośrodka dla delfinów w New Quay. Jednocześnie ekspert zaapelował do wszystkich, którzy chcieliby pomóc ośmiornicom i wrzucić je do wody, aby zakładali specjalne rękawiczki, ponieważ zwierzęta gryzą.

W jaki sposób ośmiornice znalazły się na walijskiej plaży? Według naukowców jest to jeden ze skutków ostatnich sztormów, silnych opadów deszczu i podmuchów wiatru. Sztorm Ofelia, a potem sztorm Brian doprowadziły do utworzenia się na morzu ogromnych fal. Najprawdopodobniej to właśnie silny morski prąd wyrzucił zwierzęta na walijską plażę. Dr Steve Simpson z Uniwersytetu w Bristolu podkreślił, że jest to niezwykle rzadkie zjawisko, ponieważ ośmiornice praktycznie nie poruszają się po suchym lądzie. – Kiedy nie chcą pływać, ukrywają się w skałach, nie wychodzą na brzeg – wyjaśnił.