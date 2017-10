Wielka Brytania. Polak trzymał w niewoli dwóch rodaków. Policja publikuje wstrząsające nagranie

Śledczy z Nothinghamshire ustalili, że mężczyzna wykorzystywał dwójkę innych Polaków. Oprawca zabrał im dowody, zmuszał do mieszkania w nieludzkich warunkach i pracy za minimalne wynagrodzenie bądź za darmo. Pierwszą ofiarą mężczyzny był Polak, który przyjechał do Wielkiej Brytanii w 2008 roku, a następnie zadłużył się u kuzyna Z. By spłacić należność około 700-800 funtów, został wysłany do Z. Przez kilka lat pracował nawet po 20 godzin dziennie, a w przypadku, gdy jego oprawca nie był zadowolony, dostawał kary cielesne.

W 2015 roku ofiara Z. zaczęła pracować za pośrednictwem agencji, a 42-latek przejmował całe jej wynagrodzenie. Mężczyźnie pozostawiał około 10 funtów tygodniowo, a poza tym dawał mu alkohol i papierosy. Przetrzymywany w niewolniczych warunkach Polak uciekł w 2016 roku i popadł w bezdomność.

W maju tego roku Edwardem Z. zainteresowały się służby. Gdy doszło do przeszukania jego mieszkania, okazało się, że Polak więził też drugiego rodaka, który był od niego uzależniony od 2015 roku, a za swoją pracę otrzymywał jedynie 70 funtów tygodniowo. 42-latek został oskarżony o współczesne niewolnictwo i skazany na 40 miesięcy więzienia.