Całe życie zmagała się z problemami zdrowotnymi. Okazało się, że w jamie nosowej wyrósł jej...ząb

57-letnia Xia przez wiele lat cierpiała z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Kobieta zmagała się z silnymi krwotokami oraz zatkanym nosem. Kiedy Chinka prawie nie mogła oddychać, postanowiła zgłosić się do szpitala w Changsha na południu Chin. Lekarze wykonali serię badań, jednak nadal nie mogli znaleźć przyczyny złego samopoczucia kobiety.

Dopiero po wykonaniu specjalistycznego USG czaszki okazało się, że w jamie nosowej kobiety znajduje się drobny obiekt. Początkowo medycy myśleli, że jest to polip lub kamyk. Odkrycie, którego dokonali medycy podczas operacji wprawiło chirurgów w osłupienie. Okazało się bowiem, że w nosie kobiety wyrósł ząb z korzeniem oraz koroną. Tuż po jego usunięciu kobieta mogła normalnie oddychać.

Do tej pory w historii odnotowano około 20 tego typu przypadków. Specjalista Zhou Jianpo tłumaczy, że podobny przypadek pojawił się w prowincji Zheijang we wschodnich Chinach u 8-letniego chłopca. Lekarze nie wiedzą, dlaczego u niektórych osób pojawia się taki problem. Najprawdopodobniej jest to efekt wad genetycznych czy anatomicznych podkreślił dr Zhou.