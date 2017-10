UE będzie traktować cyberatak jako akt wojny? Do mediów trafił tajny dokument

Jak podaje „The Telegraph” , dokument, który ma zostać przyjęty w Brukseli, ma zawierać przepisy, które pozwolą na traktowanie cyberataków na równi z atakami, do których dochodzi w realnym świecie. W ten sposób Unia Europejska będzie prowadzić działania zgodne z tymi, które zostały wyznaczone przez NATO. Wcześniej Sojusz uznał, że w przypadku potężnego cybertaku istnieje podstawa prawna do uruchomienia procedury z artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, który mówi o wspólnocie obronnościowej Sojuszu w przypadku ataku na którekolwiek państwo należące do struktur NATO.

Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem w sieci podkreślają, że dokument może stanowić odpowiedź na niedawne deklaracje Rosji oraz Korei Północnej, które zapowiadały, że mogą przeprowadzić ataki bez użycia borni konwencjonalnej. Szczególnie niebezpieczne byłoby to w przypadku ataku na tzw. infrastrukturę krytyczną. Według brytyjskiego wywiadu to właśnie Korea Północna stała za atakami „WannaCry” , które uniemożliwiły prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych systemu opieki zdrowotnej NHS. Z kolei rosyjski wywiad miał wpływać na wybory m.in. w USA czy Niemczech. Według „The Telegraph” dokument ma zostać przyjęty przez wszystkie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym również Wielką Brytanię