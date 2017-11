Szczere wyznanie papieża Franciszka. Zdradził sekret ze swojego prywatnego życia

80-letni papież Franciszek wzbudza entuzjazm wiernych, ponieważ wierzący widzą w nim nadzieję na powrót do początków Kościoła. Katolicy widzą w przywódcy Watykanu reprezentanta Kościoła, który jest ubogi, braterski zajmuje się problemami wiernych i nie jest ściśle zhierarchizowany. Ojciec Święty ujmuje gestami wobec zwykłych ludzi, otwartością i niezwykłą szczerością. Przykładem może być ostatnia rozmowa papieża Franciszka z dziennikarzami katolickiego programu telewizyjnego nadawanego przez włoską stację Tv2000.

Papież przyznał, że zdarza mu się zasypiać podczas modlitwy. – Kiedy się modlę, czasami zasypiam. Święta Teresa też to robiła – powiedział Ojciec Świąty nawiązując do postaci XIX-wiecznej francuskiej zakonnicy. – W Piśmie Świętym jest fragment mówiący o tym, że podczas modlitwy powinniśmy się czuć jak dziecko w ramionach ojca. Czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce do spania? – żartował papież. Dziennikarze przypominają, że papież Franciszek ma już 80 lat, a mimo tego prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Każdego dnia wstaje o godzinie 4 w nocy i kładzie się spać o 21.