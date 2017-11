Niezwykła kula światła na niebie. Rosjanie obawiali się, że odwiedziło ich UFO

Kilka dni temu rosyjskie media obiegły zdjęcia niesamowitego zjawiska, które pojawiło się na niebie. Nad Syberią widać bowiem było tajemniczą kulę światła. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, tuż po opublikowaniu zdjęć w mediach społecznościowych pojawili się zwolennicy teorii spiskowych, którzy twierdzili, że Ziemię odwiedzili kosmici. Według autora książki „The UFO Manual” Nigela Watsona zjawisko obserwowane na niebie to portal do innego wymiaru. Internauci prześcigali się w domysłach, co też przybysze z innego wymiaru chcieli w ten sposób przekazać mieszkańcom Ziemi. Niektórzy dostrzegli w kuli światła zarys statku kosmicznego.

Prawda na temat kuli światła okazała się dość brutalna dla zwolenników teorii spiskowych. Jak podaje Siberian Times, kiedy Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej zostało zasypane komentarzami od osób obawiających się o własne bezpieczeństwo, resort wydał specjalny komunikat. W oświadczeniu podkreślono, że tajemnicze światło na niebie to efekt testów nowych pocisków balistycznych, nad którymi osobiście czuwał prezydent Władimir Putin. Kula powstała po wystrzeleniu pocisku Topol. Ponieważ znalazł się on bardzo wysoko w atmosferze, odbił promienie słoneczne. Utworzona w ten sposób kula światła rozciągnęła się na setki kilometrów nad Syberią.