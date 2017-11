Na świat przyszły bliźnięta syjamskie. „Taki przypadek zdarza się raz na milion”

Dzieci urodziły się 31 października w szpitalu w Beed w Maharashtra w zachodnich Indiach. Chłopcy mieli jedno ciało, a także część wspólnych organów wewnętrznych m.in. jedną wątrobę oraz jedną parę rąk i nóg. Dzieci miały dwie głowy, a także oddzielne płuca i serca. Razem chłopcy ważyli około czterech kilogramów. Tuż po narodzinach niemowlęta trafiły do inkubatora. Lekarze obawiali się o życie chłopców, ponieważ musieliby oni dzielić wspólne ciało do końca życia. Byłoby to szczególnie trudne w przypadku organów wewnętrznych.

– Próbowaliśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby je ocalić, ale niestety nie było to możliwe. Bliźnięta zmarły 25 godzin po przyjściu na świat. Nie mogliśmy wcześniej przeprowadzić operacji, aby rozdzielić niemowlęta, ponieważ jedno z dzieci musiałoby zostać bez wątroby, rąk i nóg – tłumaczył dr Sanjay Bansode z hinduskiego szpitala. Lekarz podkreślił, że dzieci urodziły się w bardzo ciężkim stanie. Ordynator oddziału ginekologii podkreślił, że tego typu przypadki są bardzo rzadkie i zdarzają się raz na milion urodzeń.