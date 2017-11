60-latka zakradła się do szkoły i rozrzuciła tam nagie zdjęcia byłej dziewczyny swojego syna

Frances Joyce Bailey zakradła się do szkoły 18 października. Policja podała, że kobieta rozrzuciła najpierw nagie zdjęcia byłej dziewczyny swojego syna w toalecie szkolnej, a później wyszła ze szkoły i reszte z nich zostawiła na parkingu przy budynku. Bailey miała wykraść fotografie z telefonu swojego syna bez jego zgody.

Funkcjonariusze podają, że nagie zdjęcia znaleźli potem niepełnoletni uczniowie. Do Pleasure Ridge Park Hight School w Louisville uczęszcza także wnuczka 60-latki.

Kobieta prawdopodobnie weszła do szkoły z dwoma uczniami. Władze placówki oświadczyły na specjalnym apelu, żeby uczniowie uważali, kogo wpuszczają za sobą do szkoły. Zdjęcia zaraz po znalezieniu przez uczniów, zostały przekazane do szkolnej administracji, a następnie oddane w ręce policji.

Frances Joyce Bailey została aresztowana w poniedziałek. Jest oskarżona o rozpowszechnianie nieprzyzwoitych zdjęć i prześladowanie.