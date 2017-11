„Radioaktywny wiatr” już w ten weekend? To efekt próby jądrowej przeprowadzonej przez Koreę Północną

Po sześciu próbach nuklearnych przeprowadzonych we wrześniu, zawalił się tunel w podziemnym ośrodku nuklearnym Punggye-ri w Korei Północnej. Zginęło co najmniej 200 osób - informuje Reuters. Na początku zawalić się miała jedna część tunelu, lecz gdy do środka wkroczyły służby ratunkowe, zawalić miała się kolejna. Dlatego szacuje się, że liczba ofiar wzrosnąć mogła do 200. Według ekspertów, seria wstrząsów i osuwisk w pobliżu ośrodka nuklearnego Punggye-ri prawdopodobnie oznacza, że prowadzone na tym obszarze testy i wybuchy spowodowały destabilizację tego regionu. Wstrząsy sejsmiczne odnotowały amerykańskie, japońskie i polskie stacje sejsmiczne. Specjaliści zaznaczają, że wypadek wpłynie na to, że Korea Północna nie będzie mogła w tym miejscu przeprowadzać już prób nuklearnych.

Jak podaje TVN Meteo, eksperci z Korei Południowej twierdzą, że podczas zawalenia się tunelu mogło dojść do wycieku substancji promieniotwórczych. Według amerykańskich meteorologów coraz silniejszy wiatr z północy może wpłynąć na przeniesienie się nad Japonię powietrze skażonego substancjami promieniotwórczymi. Z powodu silnych podmuchów mogły się one przesunąć z poligonu na obszar znajdujący się nad Morzem Japońskim oraz samym kontynentem. Szczególnie zagrożone są wyspy Hokkaido oraz północna część Honsiu. Eksperci nie wykluczają, że „radioaktywny wiatr” przeniesie się w głąb kontynentu.