Ta kandydatka nie ma nic do ukrycia. Gwiazda porno chce zostać prezydentem

Kolejne zgłaszające się do wyścigu o fotel prezydenta Rosji kandydatki mają – dyplomatycznie mówiąc – coraz mniej do ukrycia. Po celebrytce i gwieździe telewizji Ksenii Sobczak oraz innej dziennikarce Ekaterinie Gordon, do stawki dołączyła była gwiazda porno, znana szerszej publiczności z udziału w reality show Elena Berkowa.