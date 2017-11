Niezwykły przypadek surogatki. Zaszła w ciążę, będąc w ciąży

Zamieszkała w Kalifornii Jessica Allen zdecydowała się zostać matką zastępczą i urodzić dziecko dla pochodzącej z Chin pary. W trakcie 7. tygodnia ciąży lekarze wykryli, że w ciele kobiety wykształcił się kolejny kolejny płód, który wzięto za bliźniaczy. – Przeszłam naturalny proces owulacji, pomimo ciąży, co było bardzo dziwne. To co mi się stało, nazywa się „superfetacją”, nikt mi nie wyjaśnił tego procesu jako przyszłej surogatce – tłumaczyła kobieta.

Superfetacja, zwana inaczej „ciążą dodatkową” występuje u ssaków bardzo rzadko i skutkuje zagnieżdżeniem kolejnej komórki jajowej w innej części macicy. W takim przypadku płody mają różny wiek. Teoretycznie zjawisko jest możliwe podczas pierwszego lub drugiego miesiąca ciąży.

Kobieta nie widziała urodzonych przez siebie dzieci, zostały one wysłane do chińskiej pary. O wątpliwościach co do pochodzenia jednego z dzieci poinformowała Jessicę kobieta, dla której Amerykanka służyła jako surogatka. Mieszkanka Kalifornii poddała się badaniu DNA. Jednocześnie zbadano także urodzone przez nią niemowlę. Wynik wykazał zgodność kodu genetycznego dziecka i matki zastępczej.

Allen wraz z mężem podjęli walkę o odzyskanie swojego genetycznego dziecka. Nie mieli prawa do opieki nad nim, ponieważ akt urodzenia podpisała kobieta z Chin, co czyniło ją legalną matką. Małżeństwu udało się odzyskać syna po 10 miesiącach prawnej batalii.