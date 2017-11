9-latek obchodzi Boże Narodzenie w listopadzie, bo może nie dożyć świąt. Ma jedno życzenie

Jacob cierpi na neuroblastomę czwartego stopnia. Na początku października lekarze poinformowali rodziców 9-latka, że ich synowi pozostał około miesiąc życia. Zrozpaczona rodzina postanowiła, że zrobi wszystko, by nieuleczalnie chory Jacob miał okazję cieszyć się jeszcze jednymi świętami. Ponieważ jednak specjaliści dają niewielkie szanse, by chłopiec mógł dożyć końca grudnia, w tym roku gwiazdka zacznie się dla niego wcześniej.

Jacob z rodzicami będą świętować Boże Narodzenie już w listopadzie, a chłopiec ma w związku z tym prośbę do wszystkich, którzy poznają jego historię. Michelle Simard, mama Jacoba, za pośrednictwem CNN prosi, by przesyłać świąteczne kartki do jej syna. Podobna akcja zorganizowana została przed Halloween, i dała dziecku wielką radość.

– Dostał pocztówki na Halloween, a gdy otwierał listy, zachowywał się jakby dostawał prezenty. Czytał je nam, a na jego twarzy gościł wielki uśmiech. Był podekscytowany tym, co ludzie mają mu do powiedzenia, to poprawiło mu nastrój na cały dzień – mówił w rozmowie telefonicznej z CNN Roger Guay, ojciec chłopca. Jacob uwielbia pingwiny, więc kartki nawiązujące do tych zwierząt są dla niego szczególnie cenne.

Pocztówki można wysyłać na adres:

Jacob Thompson

c/o Maine Medical Center

22 Bramhall Street

Portland, ME 04102

USA